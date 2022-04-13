陳姓女子和飯店集團鄭姓負責人發生婚外情，產下1女，不滿鄭沒支付4歲女兒的扶養費，竟把幼女丟在鄭的辦公室，逕自離去，員工通知人在國外的鄭男並報警，台北地檢署13日依遺棄罪起訴陳女。

據了解，30多歲陳女是大陸人士，來台多年已有台灣居留權，多年前與鄭交往，產下1女，事後雙方協議由鄭支付女兒扶養費，由陳女照護女兒。

今年1月7日，陳女帶著4歲女兒到鄭的辦公室，說要找孩子的爸爸，員工因鄭在國外，只好請示主管，但陳女卻丟下女兒，自行離去，員工發現陳女不見了，急忙聯繫鄭並報警，社工緊急安置女童，警方懷疑陳女棄女童不顧，要自己回大陸，請檢方限制陳女出境。

檢方調查時，陳女否認遺棄女兒，辯稱她和女兒身體狀況不佳，需要看醫師，因為鄭不付扶養費，她無力照顧女兒。但鄭否認此事，表示都有依約給付扶養費，並稱若陳女不想照顧，讓他帶女兒回家，他會設法克服妻子家人反對的問題。

檢方曾2度安排雙方協調孩子扶養問題，但無結果，雙方提起親權訴訟，檢方陳女明知女兒年幼，棄之不顧，涉嫌《刑法》遺棄罪，依法起訴。