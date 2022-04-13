網紅蕾菈是「反骨男孩」團員之一，約旦混血的她臉蛋精緻立體且身材火辣，聲音及五官都神似鐵肺歌姬鄧紫棋，因此有「小鄧紫棋」封號，日前她還榮登「胸湧系」女YouTuber排名第一。蕾菈近日以一天一辣照的速度，分享之前拍攝的一系列美照，今(13日)更大方露渾圓蜜桃臀，趴地的錯位視角更「疑似沒穿」，尺度無極限讓網友噴爆鼻血。

蕾菈日前對自己的外貌做了一番「升級」，隆完乳又做了抽脂醫美手術，在等待恢復期間她分享了3張黑白照，畫面中的蕾拉身穿緊身白色短版上衣，搭配超性感蕾絲縷空三角褲，自信秀出美胸、翹臀及長腿，寫道：「還沒隆乳抽脂前的照片，遲遲沒發，最近來偷發」；好友泥泥學姐讚嘆：「覺得已經很讚了餒！（蕾拉：女人呀~）」，巫苡萱：「很美耶（蕾拉：有看到你的抽脂補脂 真是辛苦了餒）」，派翠克：「有喔（蕾拉：屁股還行）」，首張黑白辣圖就狂吸4.2萬讚。

蕾菈在第3張黑白照也有感而發地寫下：「我們不斷的在找尋更好的自己，但其實更好的自己是，那個不斷在找尋的，想了解自己的自己，沒有絕對，沒有一定，世界就是一直在變，我們也會一直變，只會不斷的打臉自己，這是好事，代表我們一直在成長中，不要害怕改變，每一個時期的自己，都是最好的」；只見蕾拉盤腿而坐，雙手插進絕對領域隱沒，令網友看了大讚：「太美了啦～還有福利嗎～」，狂刷愛心。

這兩天蕾拉則是曝光另一風格的火辣美照，換穿高衩連身衣讓下半身再度激裸，當她趴地側身時的完美臀形讓人驚嘆，自稱：「每日一性感」、「別催，今日份的來了」，紮成洋蔥球形辮的可愛髮型掩不住性感，光秀臀腿線條就已經辣爆，趴地的錯位視角更「疑似沒穿」；粉絲噴鼻血：「貓嗚」、「怎麼做到又辣又可愛的（蕾拉：可能是保養的錢花的夠多，還有好的攝影與妝髮」、「太辣蕾拉」、「火辣辣！那個臀」、「性感小蜜桃」、「我還以為裸體」。

事實上，蕾菈對外表沒有大家想像中的有自信，在上一段婚姻中懷孕生下寶貝女兒，哺乳完看著下垂又萎縮的胸部，每次買內衣都要加三倍厚的襯墊提高、穿比基尼都一定要穿NU Bra才能夠安心，直到日前才鼓起勇氣實現隆乳的想法，後來又去做新的抽脂縮皮手術，預告一個月後自己才是美的巔峰，將進化成「蕾菈3.0」。