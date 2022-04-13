今年汛期即將到來，為確認水利署防汛工作完成整備，水利署長賴建信13日邀集所屬各河川局、水資源局等及署內各組室召開全署防汛整備會議，盤點各項工作。賴署長要求同仁平時務必落實三查水情、詳實檢查防汛設施、強化全民共同防災及超前啟動布署。再三叮嚀各局加速水利建造物安全檢查、加強在建工程及重點防汛工程的防災準備，也勉勵各局局長提升風險意識，將防汛整備計畫落實於行動。

賴建信強調，防汛整備切勿流於慣性思考，不能鈍化，各項標準作業程序應具體，明確可執行，各局確認並覆核抽水站、抽水機、水門的運作妥善情形，對於河川瓶頸處加強河川疏濬，建立河川區域施工人員機具撤離河道安全流程，演練停電情境下備援機制啟動，提醒各縣市政府所管轄之滯洪池與抽水站，做好防汛整備，加強溝通聯繫，提供必要協助，河川局對於破堤案件加強查核、抽水機功能正常務必再三確認，同時責成各水資源局面對短延時強降雨風險應審慎進行水庫操作，除防洪細緻操作，也要確保水資源用水需求，並完成備援水井整備、注意水庫施工工地安全，避免發生原水濁度升高而影響供水情形，近期地震頻繁，土石鬆動，需注意複合式災害；另外，近期疫情趨於嚴峻，也請各單位注意關鍵基礎設施人員健康，注意人力調配及管控，秉持勤洗手、戴口罩、打疫苗等三大守則。

水利署說明，本年防救災能量已有顯著提升，如大型移動抽水機增加至1,554部，其中1,461部已預佈至地方；易淹水地區滯洪池總計68座，滯洪量增至3,084萬立方公尺；抽水站完成 189座，可提供抽水能量1,052CMS；易淹水地區成立520個水患自主防災社區，由地方政府持續輔導，1,595位志工整合民間力量，共同執行水利防災工作，期藉自助互助力量，提升社區自主防災能力。