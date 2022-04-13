元宇宙到衛星通訊發展，全球5G供應角色吃重已成為創新科技的代名詞，帶動5G商機發展超乎預期。看好全球5G加速擴張，國際5G供應鏈在波動的市場中提供絕佳護城河，元大投信代表性5G ETF-元大全球未來關鍵科技ETF基金（00876）的指數及基金名稱同步更名，即日起稱為「元大全球5G關鍵科技ETF基金」，在投資全球5G的特色識別度升級，投資人布局全球5G將更加一目了然。

元大投信表示，00876本次更名後基金全稱為元大全球5G關鍵科技ETF基金（原「元大全球未來關鍵科技ETF基金」），證券代號不變，而證券簡稱將另向證交所提出更名申請，預計5月12日生效。

全球5G加速發展，元宇宙、衛星通訊等預期翻轉你我生活，加上美國升息，投資人渴求穩健布局科技股的投資選擇，元大全球5G關鍵科技ETF基金更名後的識別度提高，更有助投資人掌握商機不漏接，兼顧穩健參與科技股的目標。

元大投信表示，元大全球5G關鍵科技ETF基金是國內5G ETF及主題式ETF的發展指標，不僅曾以超過150億元的募集規模，見證國人在5G萌芽時期熱切擁抱新科技的過程，該ETF成立以來也隨全球5G商機發展成長，讓國人立足台股，便能充分掌握全球5G產業的爆發機會。

彭博資訊統計，元大全球5G關鍵科技ETF基金成立以來到今年3月底，期間累積報酬率達到40.3％，全球兩大全球型5G ETF-「NXTG」及「FIVG」報酬率則分別為30.8％、30.5％，更展現台灣ETF在掌握重要科技趨勢的競爭力。

全球5G的布局策略具備三大特色，包括廣泛投資5G尖端技術、市場分散不怕輪動、以及放眼國際網羅世界的「5G神山群」，更適合在震盪的環境布局。

元大投信表示，元大全球5G關鍵科技ETF基金透過5G關鍵科技營收比重、研發費用比例、股東權益報酬率及獲利指標等，不僅選出高5G營收比重的公司，更從全球5G菁英中找菁英。

元大全球5G關鍵科技ETF基金主要的成分股，囊括全球半導體設備龍頭應材、手機晶片龍頭高通、第一大被動元件廠村田，到台灣知名的晶圓代工龍頭台積電等，提供參與各國布建5G商機的投資選擇，也是存股族、小資族一圓「存全球5G好股」利器。