美債殖利率今年彈升逾百點（1點等於0.01百分點），國際板債市今年發行量面臨三大變數，即一是國際發行人考量成本的發行意願，二是大買家壽險業還剩多少投資額度，三是提前贖回債券量可能下降，再投資能量亦跟著減少。

據金管會統計，今年首季國際板新發行83檔，創同期掛牌檔數新高，金額則是124.49億美元，比去年同期減少24％。3月亦有5檔債券提前贖回，金額達35.57億美元，金額比去年同期增35％以上，證期局表示，主要是Anheuser-Busch InBev Finance提前贖回其2016年發行規模14.7億美元的債券，單檔贖回規模較大，而這檔債券當時發行利率4.915％。

首季國際板債券共提前贖回13檔、規模共75.28億美元，比比年同期檔數減少近63％，但贖回金額即增加17％，且占今年可提前贖回量逾29％，即已超過1/4，到3月底國際板債券總流通檔數繼續上升到831檔，但流通金額則降到2,085.62億美元，比2月少近10億美元。

櫃買中心分析，近三年國際板債發行趨「小額化」但「大量化」，是因發行者都是熟面孔的投資銀行，投資人也多是老買家的壽險公司，投銀只要有發債需求、探詢幾家壽險公司意願後，三天就可掛牌，因此小額發行量大增，若市場利率沒有大幅變化，原本預估今年發行檔數應可破200檔。

但在今年債券利率飆升後，現在出現三大變數，一是債券發行人會評估發行成本，也許預期未來會大幅升息，搶在今年第二季或第三季加速發債，鎖定利率成本，這檔國際板債發行量有望再繼續成長，但第二大變數是壽險公司投資國際板債券有65.25％的額度上限，若保費收入減少、理賠金額增加，可投資額度即可能告急，同時壽險公司亦可能去國際市場尋求更高利率的債券標的。

第三是今年提前贖回的債券量，今年可提前贖回的債券檔數有134檔，近257億美元，若都提前贖回，即可能有補量發行潮，即至少會有200多億元的資金需要再投資，會帶動新的發行量，但若利率快速上升，債券發行人評估贖回債券再發行，成本更高，就不會執行提前贖回，就不會出現新的再投資額度。

所以櫃買中心表示，現在仍難預估今年國際板債券發行檔數及金額是否會成長、還是衰退。