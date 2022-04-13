國內新冠肺炎確診個案日創新高，未來居家照護啟動前，家中應先準備哪些物品才好？疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，未來血氧監測會是居家照護需要注意的指標，目前全台已準備近1萬8000台血氧機可調度。胸腔暨重症專科醫師黃軒也建議，家中應備妥家用快篩試劑，若居家照護期間出現相關症狀即可自行篩檢，把握治療黃金期。

為保全我國醫療收治量能，中央流行疫情指揮中心11日訂定「COVID-19確診個案居家照護管理指引」，讓65歲以下，且未懷孕或洗腎的輕症、無症狀個案在家隔離，目前由新北市率先試辦，不過外界擔心，因新冠肺炎引起的快樂缺氧狀況是否會再度重演。

對此，疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，Omicron造成「快樂缺氧」的狀況較少見，集中檢疫所也尚未出現因快樂缺氧而後送醫院的個案，但未來確診個案多不保證就不會發生。

為了安全起見，目前全台仍準備近1萬8000台血氧機可調度，之後會按照風險高低、年齡族群調配。羅一鈞也表示，隨著確診數不斷攀升，未來血氧監測會是居家照護需要注意的指標。

至於血氧濃度的正常質為何？家醫科黃農茵醫師說明，正常的血氧濃度約為95%到100%，低於94%就是血氧偏低。不過測量血氧值不能僅憑一次的測量結果判斷，而是要定時測量，持續觀察數值變化，若比平時測得的血氧值下降5%以上、或血氧低於90%者，建議就醫檢查。

胸腔暨重症科醫師黃軒11日也於個人臉書發文建議，家中應備妥家用快篩試劑，若連續3天出現喉嚨痛、咳嗽或流鼻涕等上呼吸道症狀，最好做一下快篩或PCR檢測。他也提到，Omicron病毒的症狀，和類流感病毒的症狀幾乎重疊、一模一樣，如果有類流感症狀也記得快篩一下，已避免錯過治療黃金期。