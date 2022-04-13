去年5月我國接連爆發多起移工新冠肺炎群聚案，部分縣市一度要求全縣移工不得外出，美國國務院2021年人權報告指出，疫情期間限制移工行動自由與國人不同等情形。勞動部表示，為保障移工權益，已推動各項權益保障措施，且疫情期間已訂定移工防疫指引，移工與國之防疫規範均相同。

至於人權報告提及，移工多數透過仲介公司媒合來台，因背負高額仲介費而面臨剝削，遭受不當待遇也不敢申訴，外籍漁工面臨勞動環境尤其惡劣，發展署表示，依據我國現行法規，招聘移工過程中登記費及介紹費應由我國雇主負擔，且已明文禁止國內仲介公司向移工收取仲介費，至於移工來台前等支付給外國仲介機構仲介費用等，屬於移工出國工作必要費用，其收費標準由各移工來源國所律定管理。

此外，為減輕移工負擔，勞動部已向各來源國建議國外仲介費用以移工1個月薪資為限，並持續透過雙邊會議管道，籲請來源國落實移工海外負擔減輕。發展署說明，雇主引進移工後應辦理入國通報，以利地方政府進行訪視，以確保移工聘僱狀況。

移工如有遭受不當對待，可撥打 1955 專線提出申訴，2021年受理諮詢及申訴話務量，總計25萬4617通，其中諮詢服務案件計22萬9506件、一般及緊急申訴服務案件計2萬5111件，其中移工透過該專線協助追回雇主積欠及仲介超收費用案件數計3761件。

至於曾有縣市政府要求移工不得外出，發展署指出，為因應國內疫情需求，勞動部已訂定移工防疫指引，協助雇主、仲介公司或移工瞭解相關防疫事項。依據移工防疫指引規範，已明定雇主或仲介公司不得禁止移工放假或外出，但移工有群聚感染風險並受匡列或隔離情形，應協助移工購買日常所需用品。