近日有媒體人爆料，衛福部長陳時中將於7月代表民進黨參選台北市長，立委邱泰源將接任衛福部長。前民進黨立委郭正亮今(13日)表示，他有聽到一個內幕傳聞，5月22日世界衛生大會（WHA）將在瑞士日內瓦開會，原本聽說陳時中要去參加場外活動，和一些官員會面，待回國後就要宣布參選台北市長，「但現在疫情這樣，他走得掉嗎？」

名嘴邱明玉12日在資深媒體人周玉蔻節目《辣新聞152》中爆料，民進黨有意在7月時提名陳時中參選台北市長，至於衛福部長則由民進黨立委、醫師公會全聯會理事長邱泰源接任，若邱不願兼任中央流行疫情指揮中心指揮官，則可能由台大醫師李秉穎接任。

邱泰源今上午出席立法院衛環委員會被媒體問及，是否曾被徵詢接棒衛福部長職務？他表示，他不關心這件事（接任部長），他關心的是國家重要議題，自己會持續扮演該扮演的角色，與指揮中心共同照顧人民健康。

郭正亮13日在《中天新聞》政論節目「綠也掀桌」，被主持人李珮瑄問及如何看待相關爆料內容，郭表示，不清楚內容由來，但他覺得李秉穎是專家會議的專家，若要接任指揮官，就要相當進入狀況。他個人認為，李秉穎應該是很努力在爭取，又是周玉蔻很好的朋友，但應該要以指揮中心既有的人為主。

至於邱泰源接任衛福部長，郭正亮則認為，邱當然也很適合，可是若要在疫情爆發時接任，將會是蠻辛苦的任務，不過邱一直都很熱心，也很正派，想必會能夠適任這職位，因為醫師公會出身的人，來領導各大醫院體系會比較順手，比牙醫出身的陳時中更容易。

至於陳時中有意參選台北市長，是否有成功可能性？郭正亮說，現在疫情變嚴重，陳能不能走還是個問題，如果突然在疫情最高峰宣布要離開，那很多民眾可能會很難接受，台灣老百姓會焦慮，會給人有落跑的意味。

郭正亮也透露，他有聽到一個內幕傳聞，是今年5月22日WHA在日內瓦要開會，原本聽說陳時中要去參加場外活動，和一些官員會面，待回國後就要宣布參選台北市長，有這樣一個「出口轉內銷」的過程，但是假若疫情高峰落在5月中，那陳時中還要不要去參加？搞不好就以國內為重了，所以這就是一個變數，能不能選，真的還很難講。