標普警告，近年德國與俄羅斯貿易更加密切，一旦受到俄烏戰爭的制裁影響，導致兩國貿易破裂，可能對德國這個全球第三大製造重鎮造成打擊，進而引起金融衝擊。

標普全球首席經濟學家顧文德（Paul Gruenwald）12日（周二）指出，許多不同因素會造成金融衝擊，但其中一項關鍵因素就是俄國與歐洲的貿易中斷。他說，「這不只是切斷天然氣供應而已，無論是德國停止向俄羅斯採購或是俄方停止供應。」

自俄國入侵烏克蘭後，西方國家相繼啟動制裁，並且積極規劃減少對俄天然氣的倚賴。俄羅斯方面也出招回擊，日前要求所謂的「不友好國家」購買天然氣必須以盧布付款。

歐盟約有4成的天然氣供應來自俄羅斯，大約四分之一的輸送管線經過烏克蘭。德國約一半的天然氣由俄國供應。

另一方面，研究與顧問公司Wood Mackenzie也警告，烏克蘭危機已影響全球貿易發展，世界經濟可能面臨「更永久性的改變」。該公司研究主任馬丁（Peter Martin）在周二發布的報告提到，「倘若疫情凸顯縮短供應鏈的必要性，那麼烏克蘭戰爭則凸顯擁有可靠貿易夥伴的重要性。」

馬丁指出，這些外力可能導致全球貿易不斷地調整，包括讓全球經濟變得更區域化，以及更加重視擁有「可靠的」夥伴和縮短供應鏈。