正妹登頂解放自己！1名女網友日前登奇萊東稜太魯閣大山，在山頂拍下「上空照」僅用背帶遮胸，據悉該女網友其實是參加媒體舉辦的創作者徵選比賽，用此照片吸引民眾為她投票，而她名叫「藍鯨」，個人Instagram發文笑說「沒想到這照片流傳大街小巷」，也強調當時山上沒人「解放自己也沒礙到誰」。

該名女網友在臉書「爆廢公社公開版」分享1張她登上奇萊東稜的太魯閣大山照片，只見她光著上半身，胸部僅用背包背帶擋住重要部位，養眼照片隨即引起討論，網友紛紛喊「這才是真正登山裝備，如果穿這樣爬山受困，應該連F16都會升空幫忙搜尋的」、「攻頂才脫沒什麼，要爬山的全程穿這樣才厲害」。

女網友登奇萊東稜太魯閣大山，在山頂拍下「上空照」僅用背帶遮胸，據悉她是參加媒體舉辦的創作者徵選比賽，用此照片吸引投票，而她名叫「藍鯨」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

據悉，該女網友是參加媒體舉辦的「女力俱樂部」創作者徵選，透過大眾投票照片與決選就能擔任該媒體的專欄作家；而該女網友其實名叫「藍鯨」平常喜歡登山運動的她還創立臉書社團「戶外網美冒險隊」號召登山美女加入行列，前已有8萬人參加，她的個人Instagram曝光無遮臉照，笑說「沒想到這照片流傳大街小巷」。

「藍鯨」在Instagram貼文表示，該張養眼照引發廣大迴響，引來正反意見，直言「反正什麼難聽的話沒聽過，畢竟是自己的選擇，你以為我有在怕？鯨生的恥度大概也就這樣了」，她強調當時山上沒有其他人「解放自己也沒礙到誰」，其他網友也紛紛給予鼓勵說年輕不要留白，「一定會幫你投票的」。