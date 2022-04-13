廖家儀早年頂著「環球小姐冠軍」光環出道，跨足電視劇、廣告和主持，2009年嫁給香港太古集團總裁陳世傑而淡出螢光幕，2017年定居在香港，近期終於悄悄回台灣，45歲樣貌逆齡。

廖家儀拍過《娘家》、《濟公》、《夜市人生》等本土劇，時常飾演反派角色，把觀眾氣得牙癢癢，也主持過節目《來電50》、《客家玩透透》、《獨漏60》、《走！泡湯去》等，出眾的外型和活潑的個性深受許多觀眾的喜愛。2009年廖家儀情定香港太古集團總裁陳世傑，婚後育有2男1女，逐漸將重心回歸家庭，2017年更直接搬到香港，許久未再回台灣。

還好廖家儀有辦社群平台分享生活，2月中旬她才在臉書大呼：「期待趕快放寬政策，超想回家找媽媽」，3月就PO一家五口在台灣的動態，興奮地高喊：「太久沒回台灣了，只有一個字，爽」。

除了回味家鄉的美景，廖家儀不忘聯繫演藝圈星友小嫻，說看到好久不見的姐妹很高興，孩子們體驗衝浪也玩得不亦樂乎，有感而發地寫下：「二年了～太久沒回來，我開了快1000公里，算是把整個台灣跑一圈，一直沿著單車環島1號線開，原來台灣現在的路開的真漂亮，照相機也很多。」

今（13日）台北天氣晴朗，廖家儀一家更挑戰攀爬1120公尺的台北第一高峰「七星山」，順利登頂後開心地拍下照片，畫面中，廖家儀穿著薰衣草色防風外套，內搭墨綠色運動內衣和黑色運動褲，露出平坦的腹部，一雙美腿又長又直，加上白皙無瑕的肌膚，完全看不出是3個孩子的媽媽，保養功力絕佳。

女星況明潔留言稱讚：「一家都太厲害了」，其他網友也紛紛表示：「妳與孩子們的體力都很強」、「讚哦」。