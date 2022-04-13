章廣辰出席名表活動。（MIDO美度表提供）

章廣辰演出《華燈初上》中的「阿達」一角爆紅，他13日首度單獨出席名表活動，被問好友張軒睿爆秘戀柯震東經紀人，他說自己不認識那女生、也沒見過，打算之後見到張軒睿再關心一下，並笑說自己不太敢知道他們的事，「不然被其他人問，我不好意思說似是而非的話，不要知道會比較輕鬆一點」。他也大方透露現在有喜歡的人，兩人認識很久，但交往時間則「不能說」。

被問起感情發展狀態，他說就是介於「我喜歡她、她喜歡我」，還說年輕人不太玩告白了，他也把自己當成年輕人，感覺對了，就生活在一起、一起做一些事，沒正式說過在一起，但也許往這方向發展、這樣當朋友，彼此喜歡、熟悉到一定程度就直接結婚。他說自己應該不至於閃婚，「除非中樂透！或有什麼萬一，例如有了，也可能」。本來小時候想說30歲結婚生小孩，但現在已經31歲了，「做這份工作後就知道應該不太可能，還是要先把自己生活打理好，才有餘力照顧其他人」。

他說對方最吸引他的是獨立，因為他滿習慣有自己的空間與生活，加上工作時間不太穩定，對方有自己獨立的生活，對他來說也比較輕鬆沒有那麼大的壓力。

不過女方是否圈內人，他僅含糊其辭地說「因涉及隱私，可能是也可能不是，介於是與不是之間」。他說自己不是浪漫的人，最近看到一些不錯的藝術品，跟她的生肖、星座有關，有先買起來，要等她生日時再送。跟對方目前還沒有結婚衝動，但會有這想像。

聊起《華燈》走紅後效應，他笑說以前鄰居阿伯在電梯看到他，只會問他「要去倒垃圾喔」，現在就知道他是演員，會問他「要去拍戲嗎」，以前週間平常日上班時間在住家附近走跳時，都擔心人家以為他遊手好閒沒事幹，現在總算沒這層顧慮，街坊鄰居都知道他是演員，「知道我還是有在做事、好好生活」。被問想過品牌為何找他嗎？他指著代言人金秀賢海報謙虛地表示，可能因為自己像「山寨版金秀賢」吧。