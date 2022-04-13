不斷更新》俄軍開始在馬立波做「這件事」 官員曝背後盤算 19:212022/04/13 中時新聞網 蘇尹崧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬立波市長幕僚透露，俄軍已開始清理馬立波市中心，確保可於「勝利日」舉行閱兵儀式。圖為位於馬立波的親俄民兵。（示意圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「英國廣播公司」（BBC）報導，馬立波市長的幕僚安德瑞尤申科（Petro Andryushchenko）透露，俄軍在佔領烏克蘭南部港都馬立波（Mariupol）的市中心後，已獲令先清理該區域的屍體和瓦礫，確保在俄羅斯高層需要時，當地可於5月9日戰勝納粹德國的「勝利日」舉行閱兵儀式。 不過安德瑞尤申科補充一件「好消息」，稱俄軍並無足夠的車輛與人力來進行此類活動。 不斷更新》俄曝上千烏陸戰隊員投降 烏克蘭回應了 傳俄大內宣終極復仇計畫 聚焦分裂美國助攻川普 #烏克蘭 #俄羅斯 #俄烏戰爭 #馬立波 #閱兵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》歐盟擬對抗俄羅斯 在北非發動「糧食外交」 14:402022/04/13 財經 油價危機沒解除？又一家石油巨頭撤離俄 把普丁逼到牆角 16:352022/04/13 財經 北京積極經略非洲 美軍將領直言：美國恐面臨危機 12:352022/04/13 兩岸 「他們」都不甩拜登！他曝俄烏戰爭有震撼發展：美國氣炸了 15:342022/04/13 政治 俄烏之戰後還有未爆彈 郭正亮斷言下一波衝突在這國 18:372022/04/13 政治 郭正亮大膽預測俄烏戰爭結局 一句話讓節目氣氛瞬間凍結 08:352022/04/13 政治 轉單效應 榮剛接單量大增 04:102022/04/13 證券．權證 飛彈動了!普丁嗆西方少插手俄烏戰事 威脅將製造歐洲移民潮 10:472022/04/13 國際 激怒俄羅斯下場超可怕？學者火大了7字驚爆「最恐怖結局」 09:032022/04/13 政治 若川普執政會出兵助烏克蘭嗎？ 他一句話讓Ptt鄉民戰翻 09:442022/04/13 政治 俄軍死命強攻馬立波 頭號目標竟是它 15:542022/04/13 軍事 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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