「英國廣播公司」（BBC）報導，馬立波市長的幕僚安德瑞尤申科（Petro Andryushchenko）透露，俄軍在佔領烏克蘭南部港都馬立波（Mariupol）的市中心後，已獲令先清理該區域的屍體和瓦礫，確保在俄羅斯高層需要時，當地可於5月9日戰勝納粹德國的「勝利日」舉行閱兵儀式。

不過安德瑞尤申科補充一件「好消息」，稱俄軍並無足夠的車輛與人力來進行此類活動。