王樂妍和陳文謙上演海邊浪漫求婚戲。（台視提供）

台視《美麗人生》將上演王樂妍和陳文謙海邊浪漫求婚戲，兩人在海邊散步放風箏，氣氛甜蜜粉紅泡泡不斷，王樂妍此時脫口要陳謙文娶她，劇中大方跟男生求婚，王樂妍害羞承認，也曾主動告白示愛，她笑著表示：「我不會拐彎抹角、也不會搞曖昧，所以追我也沒有用。我是會跟對方說『如果你想親我就親我，因為我是不會主動親你喔』的那種人。」

陳謙文表示，現實生活中從來沒被女生求婚，若是遇到的話當下應該會很驚喜，他說：「但我想我的心態應該會跟家和(劇中角色)一樣，這種事情應該還是要由男生來開口才對。」，陳謙文表示若是要求婚應該會準備一個驚喜，乾脆在這個海灘用蠟燭擺成愛心造型，隨即笑著表示：「不過好像海邊風有點大，這樣好像有點危險。」

王樂妍劇中命運坎坷，從小跟著父親過著跑路人生，後來被爸爸賣掉甚至當起落跑新娘，並斷絕父女關係。好在遇到陳謙文兩人互相愛慕，在海邊漫步搬起樹枝勾勒未來的家，劇情看似浪漫，但拍攝現場的樹枝裡面全是蛀蟲，經過搬移全都跑出來，王樂妍被到處傳竄的蟲嚇得驚聲尖叫：「有蟲！是蟑螂耶！」眾人安慰她是海蟑螂跟陸地上的不一樣，試圖讓她降低戒心。但王樂妍怕蟲，仍舊崩潰閉眼大喊：「不要！」

這場戲當時拍攝地點在旗津海灘，經過一整天王樂妍已經被曬到頭暈腦脹，談到理想求婚地點，她大喊：「絕對不是在海邊！誰要在海邊求婚我就先逃婚。」，陳謙文開玩笑說：「妳會不會想趕快結束就答應，搞不好這樣還比較容易成功。」，王樂妍沒好氣的表示：「不會、我很怕曬，應該跟本不會出現。」