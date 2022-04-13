東森集團位於林口媒體園區的全球營運總部13日動土，東森集團總裁王令麟指出，斥資百億將打造「台灣坎城」，未來除了東森營運總部外，並集結晶華酒店、三井林口outlet等，預計2025年登場，有望創造上萬個就業機會。

東森集團亦邀來新北市長侯友宜市長、宏匯集團董事長許崑泰董事長、晶華國際酒店集團董事長潘思亮等參與；王令麟致詞表示，東森投入媒體20多年，一直要將台灣的流行音樂、娛樂產業發揚到國際，要做就做第一，近三年東森新媒體前後投入上億元，製作「聲林之王」、「料理之王」等大型IP節目，更得到金鐘獎肯定，以及年輕人的支持，並獲全球華人雲端流量第一，未來將與三井、三立集團在此共同打造台灣坎城，實現媒體新科技OMO串聯。

東森全球營運總部預計將投資超過100億，在此建立展演廳、商場，與晶華國際酒店集團合作五星級旅館，並建立東森全球的營運總部大樓「恩典大樓」，樓高199公尺結合林口台地251公尺，高達450公尺，不僅成為新北新地標，也會台灣新地標。

侯友宜則強調，林口是新北國際化新起點，不僅東森集團引進「新媒體」、「新科技」及「新生活」包含影視、國際雲端及數位匯流等產業，並藉由人工智慧（AI）、物聯網（IOT）、AR、VR等多元化新興產業的扶持，招攬影視前製、後製等相關設計、製作產業進駐，他說，12年來見證林口發展由7萬住民躍增為13萬人次，林口媒體園區興建完成後，將可打造林口成為娛樂及媒體產業接軌國際化，預計每年可吸引千萬人次觀光人潮。

侯友宜並指出，台灣每年娛樂暨媒體業市場規模約155億美元，受疫情影響，OTT影音串流、虛擬實境(VR)、網路廣告、音樂與廣播等服務成長迅速，疫情期間，也激發消費者對網路和數據需求，未來新北市以五大面向招商，近三年即落實170件投資案，帶動總投資金額逾3200億元、創造8.2萬個就業機會，可預期林口媒體園區有望再帶動更多就業機會。