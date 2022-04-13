海霸王持續整合西門町商圈、曾為力霸百貨的「新生報業大樓」，自2010年以17億元取得該大樓大部分的產權，近年也持續整合買入多件小單位，據最新實價揭露，海霸王今年1月則大手筆以3.5億元買下共651坪、一至四樓及地下一樓的商場。

海霸王集團在商用不動產出手積極，不少精華區經營據點多為自有資產，近年最大購入手筆即是二年前以54億元拍下高雄85大樓原君鴻酒店的樓層，此外在2010年以17億元取得新生報業大樓大部分的產權，5樓以上由集團旗下的商務飯店品牌「德立莊酒店」使用，不過地下樓層及1~4樓的商場，有部分產權零碎的小坪數商場攤位，仍由許多自然人持有。

海霸王近年積極整合新生報業大樓，從2018年至今陸續整合購入了至少五筆2~10坪不等的小單位，收購單價在每坪35~38萬元之間，不過整合之路頗漫長，目前仍有部分的商場攤位，由自然人持有中。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫情期間餐飲旅遊業受到重創，且一級商圈西門町更是首當其衝，不過餐飲集團財力相對穩定，有打耐久戰的實力，加上雙子星大樓可望對台北西區帶來一波商業效益，若能整合成功，對餐飲集團的整體資源運用將更加有效益，也有助於未來都更改建的規劃。

張旭嵐指出，該大樓基地面積約1千坪，使用分區為第四種商業區，建蔽率75％、容積達800％，且就位於延平南路上、捷運西門站4號出口旁，緊鄰錢櫃中華新館，擁有人潮商機，再加上該樓屋齡已41年，達到危老標準，未來若整棟改建重新開發，可規劃飯店、辦公大樓或百貨商場，具有不錯的經濟效益。