江口德子（左）飾演今田美櫻的神秘前輩。（KKTV提供）

25歲日本新生代「廣告女王」今田美櫻，迎接演員出道7週年，終於在春季檔日劇《惡女-誰說工作不帥氣-》獨挑大梁擔任女主角，跳脫過往的傻甜形象，化身「三流大學、四流成績」卻不放棄想力爭上游的社會新鮮人「田中麻理鈴」，甚至與30年前「初代」石田光奇蹟同框，希望能替在各種領域努力的女性加油打氣。

該劇改編自原著漫畫暢銷超過710萬部、由風見純老師所創作的同名作品，1992年由當時19歲的石田光主演，30年後重新翻拍，找來今田美櫻演出，當初代遇上二代，「平成版惡女」石田光升級成為人事部部長，她覺得能與「令和版惡女」今田美櫻同台是件非常不可思議的事，因為當年該劇播出時，今田美櫻根本還沒出生，網路上也出現許多懷念平成版的文章，石田光大讚今田美櫻超級可愛，相信與江口德子的組合絕對是非常棒的搭檔。

身為初入社會的新鮮人，今田美櫻飾演的「田中麻理鈴」是個對眼前的任何事情都會努力前進，表現出女性熱情工作的帥氣姿態，她期待這個角色能帶給大家正能量，無論遇到任何困難都能殺出重圍，至於飾演神秘前輩的江口德子，今田美櫻除了覺得她是個相當有個性的帥氣女性，也希望能在拍戲期間從她身上學習更多東西。

而剛過25歲生日的她，被問到以後想要挑戰的事，今田美櫻表示一直以來都很喜歡「陶藝」，希望可以自己嘗試創作看看，另外也希望可以學更多對身體有益的料理。該劇明（14日）起，每週四在KKTV更新。