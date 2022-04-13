英飛凌科技（Infineon）宣布擴大其在印尼的既有後段營運業務。PT Infineon Technologies Batam公司將從Unisem集團PT Unisem公司購買不動產。這個靠近英飛凌現有後段製造基地的場域包括數棟製造廠房，全面投入使用後，英飛凌在巴淡島的生產區域將擴大一倍。在這次的擴展中，英飛凌巴淡島基地將更加著重於車用產品的封裝和測試。

英飛凌執行副總裁暨全球後段營運業務負責人Alexander Gorski表示，英飛凌正為加強其全球營運網路邁進一步。我們致力於投資持續性的結構性增長，並加強我們供應鏈的彈性。

英飛凌汽車電子事業部執行副總裁暨營運長Thomas Kaufmann表示，鑑於對汽車半導體的需求不斷增加，並著眼於我們客戶的利益，這次收購將使我們能夠比重新建造一個生產基地更快速地增加後段產能。

此次的擴展計畫預計將於2024年開始投入生產。在巴淡島的擴建是英飛凌長期投資策略的一部分，預計在2022會計年度投資約24億歐元。PT Infineon Technologies Batam是英飛凌的一個後段製造據點，擁有超過2,000名員工。它位於巴塔明多（Batamindo）工業園區，是印尼-新加坡-馬來西亞成長三角（growth triangle）的一部分。