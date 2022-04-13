音樂系女神黃上晏（Rubis）畢業於國立台灣師範大學音樂系，還擁有身高165公分、體重43公斤、D罩杯好身材，學生時期就是小有名氣的「師大校花」，擁有不少粉絲，2年前還推出過全裸不露點寫真，令人印象深刻；最近黃上晏性感現身國家音樂廳外，大露深溝和美背，養眼畫面引起熱烈討論。

日前黃上晏在IG分享近況，特地去了一趟久違的音樂廳，有感而發地說，「以前的回憶都回來了哈哈哈」；驚喜的是，她戴著口罩長髮披肩，身上穿了一件性感黑色短洋裝，背後只有兩條交叉肩帶，露出大片白皙美背，轉到正面更別有洞天，深V設計讓D罩杯雙峰看起來更兇猛。

最近黃上晏性感現身國家音樂廳外，大露深溝和美背，養眼畫面引起熱烈討論。(圖/ 摘自黃上晏IG)

而黃上晏在大學時期，和樂團、合唱團都登上國家音樂廳舞台演出，才會勾起她滿滿回憶；黃上晏過去曾出演個大綜藝節目，2020年時更大膽推出個人寫真書《仲夏晏之夢》，以全裸入鏡但不露點，知性氣質卻大尺度解放，當時引起粉絲瘋搶。

黃上晏「重返」音樂廳的美照湧入大票網友熱情留言，「彈琴的記憶嗎？」、「美爆了」、「這件洋裝只有女神能駕馭吧」、「好正又好有氣質，美背真香」、「音樂廳也穿這麼辣」、「這樣子沒辦法專心聽音樂啦」、「想起上晏之前的寫真，全裸不露點還是超讚」。