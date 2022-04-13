高宇蓁特別出演鬼片《頭七》票房突破2000萬。片中女主角Selina帶著女兒回到家鄉老宅卻飽受驚嚇威脅，戲外膽小的她也頻頻被嚇，尤其膽大的高宇蓁偶爾會在片場逗Selina，讓Selina瞬間入戲，被逼出真實反應，只是高宇蓁未料Selina真的發出「獅吼功」，自己反受驚。昨（12日）晚發布的花絮「姐姐-高宇蓁」篇，高宇蓁此次除了獻出鬼片處女秀，更為戲犧牲，全身化上電影特效妝，其中一幕在飯廳吃米傳出「唰、唰」的聲音，陰森模樣嚇壞全台觀眾。

高宇蓁堪稱「《頭七》鬼后」，原來無論是走廊上、床底下或飯桌旁的鬼影，都是高宇蓁親自演出，導演沈丹桂表示因為經過後期特效，所以在電影中幾乎看不出是她本人：「真的很感謝她的犧牲。」這是高宇蓁在演藝生涯中首度為恐怖片全身畫上特效妝容，光是畫臉就花了5小時，且一整天特效化妝師都不停地跟在旁邊補妝，「連手指縫、指甲縫的細節都沒錯過！」最痛苦的是因為需要用高濃度酒精讓妝服貼在臉上，皮膚因此大過敏，「臉超級痛、一直發紅！」她最後花了3天才把妝卸完，狂用自家保養品成功解救過敏狀況。

高宇蓁表示難得畫上特效妝，有次先走到拍攝現場， 一聽到Selina走近的腳步聲，就立刻上前嚇她，見到對方露出驚恐表情，成就感十足，但沒想到對方放聲尖叫，高宇蓁反被Selina宏亮的聲音震懾，由於接下來也是要拍驚嚇場景，Selina忍不住提醒高宇蓁剛剛其實只用了「五成功力」：「姊，妳要不要帶個耳塞？」高宇蓁也開玩笑回：「等下我先拿棉花塞耳朵！」她事後更笑言：「歌手的丹田就是不一樣！」

《頭七》目前全台熱映中，有觀眾力推：「有拍出屬於台灣自己的Style跟文化特色，而且不失恐怖片該有的恐怖感。」也有許多人推薦《頭七》是有洋蔥的鬼片，看完後評價：「沒想到鬼片也會有讓我感動的地方，尤其是最後離別的時候。」