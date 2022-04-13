惠宇營建機構提供弱勢、清寒學生翻轉未來的機會，13日捐贈台中市私立葳格國際學校1000萬元助學金，市府副市長陳子敬與各級民代也出席見證。（盧金足攝）

惠宇營建總裁張健均表示，惠宇營建長期關懷社會，投入公益，基於區域共好與敦親睦鄰善意，力促惠信建設、薰漢營造聯合捐贈獎助學金。（盧金足攝）

葳格創辦人袁昶平表示，感謝惠宇慈悲興學善舉，為企業展現社會責任典範。（盧金足攝）

葳格國際學校感謝惠宇營建機構以實際行動關懷弱勢族群。（盧金足攝）

惠宇營建機構提供弱勢、清寒學生翻轉未來的機會，13日由惠宇建設總經理顏定滄代表，捐贈台中市私立葳格國際學校1000萬元助學金，做為10名弱勢、清寒學生3年的學費與生活費，葳格創辦人袁昶平表示，感謝惠宇慈悲興學善舉，為企業展現社會責任典範，副市長陳子敬與各級民代也出席見證，教育是脫貧捷徑，企業展愛助學子向學無後顧之憂。

惠宇營建總裁張健均表示，惠宇營建長期關懷社會，投入公益，基於區域共好與敦親睦鄰善意，力促惠信建設、薰漢營造聯合捐贈獎助學金，陪伴清寒家庭學生跨越學習困境，減輕家庭負擔，為弱勢孩子求學之路助一臂之力。

袁昶平感性引用英國首相邱吉爾與盤尼西林發明人弗萊明的故事，他指出，邱吉爾父親曾資助弗萊明完成學業，因緣反饋搭起奇妙際遇，弗萊明發明盤尼西林救了邱吉爾一命。

「這個故事給我們啟示，善心會互相傳染、循環的」，袁昶平說，盼惠宇建設善舉促成更多善心善念，拋傳引玉，未來嘉惠更多清寒家庭的優秀學子，讓孩子有機會接受最好的教育，成為社會上許許多多「農夫的孩子，弗萊明第二」。

秉持回饋社會、響應公益精神，為協助清寒或弱勢家庭學生，讓他們在求學路上心無旁鶩、展翅翱翔，惠宇營建機構將關懷化為實際行動，葳格國際學校受贈1000萬元助學金後，也回贈感謝狀。

惠宇營建機構新案「惠宇和樂」基地座落於葳格國際學校旁，顏定滄表示，惠信建設攜手薰漢營造，聯合捐贈獎助學金，陪伴清寒家庭學生跨越學習困境，支持孩子專心向學。

陳子敬表示，受疫情影響，衝擊公益善款的捐助，為鼓勵學生不因環境困難放棄夢想與學習機會，並能擁有更多元的就學選擇，期盼藉由企業拋磚引玉，凝聚社會資源與力量，讓更多弱勢家庭受惠。

葳格國際學校強調，葳格教育向來著重培育未來能力，因此校歌第一句就是「我選擇葳格，因為我有夢」，感謝惠宇營建機構以實際行動關懷弱勢族群，也期待申請獎助學金的優秀青年入學，豐富多元葳格人才養成，成為學品兼優、氣質出眾、自信有禮的葳格人。

葳格國際學校高中部不僅有專業學生，也設立了技職教育餐飲科，讓學生適性發展；惠宇營建機構表示，因地緣關係深入了解葳格辦學的用心，希望透過公司的助學計畫，安家安學也安心，讓清寒學生也能勇於追夢。

惠宇營建機構重視企業社會責任，更特別關注下一世代人才的培育，期盼透過實質投入與響應公益，落實「教育有愛，學習無礙」的理想，以積極行動傳遞溫暖的力量，讓愛心和善意持續擴散，社會友善共好。