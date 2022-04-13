「台灣矽谷」竹北近年在建商積極搶進下儼然成為新竹「信義區」，不僅年初遠百竹北挾國際精品GUCCI等開店爆人潮外，竹北黃金商圈亦將有京站招商的龍享商場、豐生活商場等陸續於今、明年登場，其中「豐生活」更是豐邑機構籌備多年跨足零售業第一個購物中心案，規模逾1.5萬坪，將引進180家廠商進櫃，13日招商說明會更進一步宣布一年營業目標上看40億元。

豐邑集團今宣佈跨足零售市場，將於竹北打造「豐生活」商場，集結住辦建案與喜來登酒店等，招商管理則委由景華國際負責；景華國際總經理王香完指出，目前旗下管理包括義大outlet、中信南港金融園區與苗栗尚順廣場等，接下來打造竹北豐生活以及台中豐生活。

豐邑建設董事長劉樹居指出，在竹北深耕20年，從住辦建案、五星級飯店、社區物業，現在沿伸到商場規劃，以台中起家的豐邑選擇竹北開首家「豐生活」商場，下一站則是台中店。豐邑喜來登酒店、豐生活商場執行長劉純芳則強調，打造喜來登酒店12年，已累積不少家庭客群，期打造出親子共融的商場話題。

竹北豐生活購物中心以美國加州、歐洲地中海風格打造，結合餐飲、零售、娛樂與體驗業態，王香完強調，預計招募超過180個品牌進駐，13日首場招商說明會更吸引超過400家國內外品牌廠商參與。