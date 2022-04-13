近年電視都流行大尺寸，但租屋族又不適合購買大電視在家，加上露營風潮掀起，因此投影機成為了不少小資族的新選擇，現在也來到了只要一面白牆即能享受百吋螢幕的時代；三星今（13日）就在台發表了年初於CES上推出的The Freestyle微型智慧投影機，主打輕巧機身即享有100吋投影畫面，另外擅長打造內建OTT串流及第四台投影機的OVO，也在28日前推出品牌周優惠，最高現省3萬8000元、登錄再抽好禮。

三星The Freestyle微型智慧投影機支援1080P FHD影像及HDR10、最大達100吋畫面，180度廣域投影搭配三大智慧設定，不管是牆面、天花板，甚至桌面上也能投影。（三星提供）

三星全新的The Freestyle微型智慧投影機，定價2萬8900元，另推出仙人掌綠、櫻花粉、燕麥杏 3色保護套；25日到5月10日期間預購即贈防潑水收納包及粉彩保護套，登錄再送專屬行動電源。（三星提供）

三星The Freestyle微型智慧投影機支援1080P FHD影像及HDR10、最大達100吋畫面，180度廣域投影搭配三大智慧設定，不管是牆面、天花板，甚至桌面上也能投影，就算不是白牆也能以APP透過智慧畫面校正功能調整顯色，更內建豐富的合法影音串流服務，更具備360度立體音場，就算配合用來唱KTV也沒問題，當中內建了20種情境模式，可投影出如Happy Birthday霓虹燈條，更推出專屬行動電源，就算到戶外也能享受百吋沉浸式影音體驗。

OVO K2 百吋無框電視投影機，原價2萬7980元，28日前享品牌周優惠價2萬2980元。（OVO提供）

OVO U5 無框電視掌上款智慧投影機，原價1萬7980元，28日前享品牌周優惠價1萬3980元。（OVO提供）

而串流裝置品牌OVO就在28日前推出品牌周優惠，不管電視、投影機均享下殺優惠，像OVO K2 百吋無框電視投影機就擁有超高亮度3000流明，不關燈也能看得清楚高畫質畫面，現買現省5000元，另外還有OVO 掌上無框電視 U5，免插電、高畫質、僅722g，畫面最大可達150吋，更是露營的好伙伴，現買現省4000元，品牌周更推出登錄抽75吋QLED電視、Switch遊戲機、Bruno電烤盤、14吋立扇等大獎，指定機種加碼送7-11的200元禮券。