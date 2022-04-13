法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，他不同意俄羅斯在烏克蘭的戰爭是「種族滅絕」，特別是烏克蘭人和俄羅斯人是兄弟民族，這種強烈詞彙必須小心；他表示過於誇大的說法無助於結束戰爭。
美國總統拜登（Joe Biden）在星期二指責俄羅斯部隊在烏克蘭犯下種族滅絕罪，之後被記者再問到時，他稍做修正表示「是個人意見，是否真是種族滅絕是專門的法律問題」。
然而這番話立即引起兩派意見，烏克蘭總統讚揚拜登有國際領袖的高度，但法國總統馬克宏並不同意。
馬克宏表示，他當然反對俄羅斯的戰爭，但與此同時，表達清楚的事實就更為重要」。「世界秩序的領導人應該對種族滅絕這樣的的術語格外小心，尤其是烏克蘭人和俄羅斯人是兄弟民族的情況下。」
馬克宏說，他會繼續盡最大努力制止這場戰爭，以重建和平。因此，他不同意在用詞上誇大，那對停火與和平沒有幫助。
「我會說，俄羅斯單方面發動了最殘酷的戰爭，可以確定俄羅斯軍隊犯下戰爭罪行，有必要找到責任方，並讓他們接受審判，這樣講就足夠了。」
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