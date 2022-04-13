校園確診連環爆，台北市北一女中昨日傳出一名老師快篩陽性，今日傍晚校方在網站公告，該名老師PCR確診，該師任教班級今起到周五停止實體課程，改採線上教學，晚上6點起全校大規模消毒，並暫停晚自習及所有課後活動，並要求師生在5點30分前離校。

北一女表示，目前已依衛生單位疫調需求，提供辦公室座位圖及接觸者名冊，後續配合衛生單位進行疫調，校方昨天已完成確診者足跡清潔消毒，並在今天6點全校大規模消毒，今天晚自習及所有課後活動暫停，請師生在5點30分前離校。

北市教育局則表示，該師任教的班級停課10天。