證交所今（13）日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過大華銀投信申請「Solactive美國基礎建設藍籌50指數」資格認可。

證交所表示，Solactive美國基礎建設藍籌50指數由Solactive AG指數公司所編製及維護。該指數係自「Solactive GBS United States All Cap Index PR」及「Solactive GBS Global Markets All Cap Infrastructure USD Index PR」兩檔指數中，先挑選掛牌交易地及公司總部皆位於美國之公司。

再通過市值及流動性標準，找出在運輸基礎建設建造、運輸營運、通訊基礎建設、水資源與能源基礎建設、基礎建設材料與成分、基礎設施建造、營建機械等七大基礎建設類別代表性之股票，現有成分股計50檔。

證交所表示，目前上市ETF總計132檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資之標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。