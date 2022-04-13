近年不斷被稱為「爛片王」的58歲奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）將在《超吉任務》（The Unbearable Weight of Massive Talent）以最「凱吉」的方式重返榮耀，該片日前首映後獲得媒體和觀眾的口碑盛讚，更在國際知名爛番茄影評網獲得100％滿分好評。被媒體問到首度接到《超吉任務》演出邀約的心情，尼可拉斯凱吉坦言「我的第一個反應是恐怖極了！我全身上下的所有肌肉都告訴我不應該扮演自己」，直到導演給了他一封聰明且細膩的信。

該片昨在美國紐約舉辦首映會，尼可拉斯凱吉與片中演員佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）、尼爾派屈克哈里斯（Neil Patrick Harris）、莉莉莫辛（Lily Mo Sheen）共同出席紅毯現場，尼可拉斯凱吉坦言表示，自己當初其實相當抗拒接下這部片，「然而導演寫給了我一封非常聰明細膩的信，告訴我他是一個真正的電影愛好者，喜歡一些早期的電影。他想拍一部關於人的電影，而不是關於滑稽諧仿或諷刺的電影。」他更補充道，「參與這部電影的拍攝，就在高空走鋼索一樣充滿挑戰，如果我失敗了，整部電影就會是個災難，我必須極力完成導演心目中希望呈現的尼可拉斯凱吉。」

導演湯姆葛米根也表示，「尼可拉斯凱吉只是想確保我們不是為了取笑他或是取笑他過去的所作所為而拍攝《超吉任務》。我們非常認真地看待這部電影，我認為在他了解這點之前，他感到有些不自在。我告訴他一般人對尼可拉斯凱吉有某些看法，而實際上的尼可拉斯凱吉卻又是另一個人，我們會在這兩者中間找到平衡完成這部電影，這將會是一場大型的行為藝術，最後終於成功說服尼可拉斯凱吉參與演出。」電影4月22日登台與全美同步上映。片商也特別準備了影城超吉購票禮「凱吉CIA識別證」，只要於影城開放場次售票起，購買《超吉任務》電影票1張，即可獲得限量「凱吉CIA識別證」乙張，數量有限，更多詳情請洽粉專查詢。