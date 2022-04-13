針對跨黨派立委及公督盟呼籲，直轄市與縣市議員財產申報應修法揭露，行政院今邀集監察院及相關部會代表召開有關「公職人員財產申報法」的修法審查會達成共識，研擬朝向接露的方向修法，使相關公職人員財產接受外界監督，後續將提出修法草案到行政院會討論。

根據「公職人員財產申報法」規定，部會首長、立委、直轄市長、縣市長須定期申報財產並上網公告，地方議會議長、副議長及縣市議員卻不用上網公告，民眾只能到監察院查閱，且僅限現場翻閱，不得抄錄、影印，民眾難以落實監督。

由於近年來議員涉嫌貪汙、詐領公款等事件頻傳，公督盟及朝野跨黨派立委曾共同呼籲修法，主張縣市議員財產也應該上網公告，以利外界檢視，讓陽光照進地方議會，斷絕黑金派系。

行政院今天下午由政務委員羅秉成召開「公職人員財產申報法」修法審查會，監察院、中選會、法務部等機關均派代表出席，監察院日前已經公開表態，支持公職人員財產申報增列直轄市與縣市議員財產須上網公開，因此在會中達成修法共識。

政院官員表示，針對直轄市與縣市議員財產揭露問題，今天審查會共識將朝須公開上網公告方向修法，未來將盡速提報行政院會討論，通過後送立法院審議。