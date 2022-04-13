近年竹北商業快速發展，在竹北深耕超過20年的豐邑機構繼住辦建案、國際五星飯店及社區物業開發後，2023年第四季將跨足零售業開出首座「FUNLIFE豐生活購物中心」，預期未來營業額目標40億元，13日舉辦首場招商說明會，吸引超過400家國內外品牌廠商報名參加。

據市調，目前大新竹地區包括遠東巨城購物中心、新竹大遠百、晶品城購物廣場，2018年開幕的大魯閣湳雅廣場、6+Plaza廣場，以及日前開幕的遠百竹北店，目前百貨商場總面積約12.9萬坪，隨龍享廣場、豐生活購物中心2022年、2023年陸續投入營運，新竹地區商場規模將再增加近2萬坪，百貨商場將進入新一波戰國時代。

豐邑機構商場事業部執行長劉純芳表示，竹北是新興聚落商圈、消費需求仍急速成長中，做好定位、品牌區隔能吸引更廣泛的客群共同將商圈市場做大；豐生活購物中心結合「豐采520商辦建案」及「新竹豐邑喜來登大飯店」，形成一個跨界資源共享共利的社群生活圈，獨具優勢競爭力，預估營業穩定後的目標年營業額訂為40億。

「豐生活購物中心」是以竹科當地年輕客群量身打造的社群聚落，以加州主要城市及南歐Lifestyle為概念規劃設計，佔地六層樓的商業空間集結餐飲、零售、娛樂與體驗業態，預計將招募超過180個品牌進駐。

商場自地下一樓至五樓共六個樓層，面積約1.58萬坪，樓上雙塔住、辦各一棟樓高32層為近竹地區最高地標，豐邑指出，購物中心目標客群鎖定尖端科技產業、25至49歲的青壯年及小家庭為主，業態業種規劃包含30％餐飲、35％零售、20％娛樂及15％生活體驗，品牌價格採中至中上價位路線。