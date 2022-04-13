建築師王雅韻（中）表示，屏東縣立圖書館總館華麗變身後，「可以感覺離自然很近」，而且往外看就可以看到戶外的綠意。（盧金足攝）

台中市建築經營協會4月份大師講座，13日力邀建築師王雅韻分享公共空間新建或改造，其中位在屏東千禧公園綠蔭森林裡，具有30年歷史的屏東縣立圖書館總館，歷經2年餘的整建後，重新對市民開放，使老建築華麗變身的幕後推手，正是王雅韻參與的MAYU architects團隊。

台中市建經協會理事長張家駿指出，王雅韻2004年畢業於國立成功大學建築系，並於2009年取得國立成功大學建築碩士學位，研究所期間主要研究領域為都市空間設計與空間類型研究，在公共場館等建築與改造，都成為當地的地標建築與景觀。

MAYU architects團隊近年來參與諸多公共空間新建或改造，其團隊首位初階合夥人王雅韻今日受邀參與台中市建築經營協會4月份大師講座，暢談參與公共空間改造或興建過程。

「圖書館像在森林裡」，王雅韻表示，屏東縣立圖書館總館，本來只是一座圖書館，還有藏書與展覽空間，但原來的格局規畫，無法看出去外面的視野，經過改造之後，加上新的大廳，「可以感覺離自然很近」，而且往外看就可以看到戶外的綠意。

王雅韻說，打開以前封閉的視線，從本來無法穿透，到現在打開夾層延伸到綠意的景觀公園，重現新的空間，附近居民重新來訪，直呼「感覺這是新的空間，但又可以找到熟悉的感覺」。

顛覆以前的圖書館印象，而且該廣場的硬鋪面，造成缺乏草地，經拆除硬舖面後，綠草地與公園結合，圖書館就像位在森林裡。

屏東縣立圖書館總館改造案，由MAYU architects，即張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所負責，該案並獲2021年台灣建築獎首獎，設計巧妙以黑、白色盒子材料外觀區隔了新舊建築的關係，寶貴的樟樹樹林與圖書館融合為一體，走在圖書館大廳長廊猶如走在森林中，全台最美森林圖書館封號因此而生。

屏東總圖假日吸引各地遊客朝聖打卡，走入圖書館也成了屏東人的日常，其中三樓特別為青少年規畫設計的大階梯，幾次參與的建築師回訪，就發現放學後一整排小朋友反坐在階梯上，以高一階階梯當成桌面寫功課。

王雅韻針對專案參與過的案子介紹分享，包含屏東圖書館、北港文化中心、傳統產業創新加值中心、2018臺中花博花舞館等。

她提及改造屏東圖書館關鍵，將圖書館入口轉向，使其重新面對都市街道，大膽置入新的大廳空間，做為圖書館與城市連結的介面，通透輕巧的建築外觀，對路過民眾做出邀請，原有的入口大廳則置入一座銀色的旋轉梯。

藉由此動線在館內行走時，使用者間有機會交流互動，也成為空間中彼此的閱讀風景，讓新的屏東縣立圖書館總館，成為居民共同累積回憶的新都市空間。