俄烏戰爭進入第7周，俄軍從基輔撤出後，已轉進烏克蘭東部，外界預期，馬上就會有一場烏俄之間規模龐大的決戰。前民進黨立委郭正亮表示，若是最後大家看到更多烏克蘭人民吃苦，軍隊又戰敗，美國總統拜登恐會受到很大的衝擊。

郭正亮今(13日)在《觀點—明亮看世界》節目中表示，拜登這次有點把調子拉得太高，實際上卻不出兵，導致民眾期待值變高，他的民調反而下降，又回到40％，之前拜登的民調有一度衝到46％。

郭正亮接著表示，一旦烏東決戰，若逐漸看到烏克蘭人民受到更多苦，軍隊又戰敗，拜登的民調還會再下降，這表示拜登的策略完全失敗，把調子拉那麼高，全球對俄羅斯的制裁幾乎沒有上限，但就是不出兵，該給烏克蘭的重要武器，等到最後階段還在猶豫不決。萬一到最後，大家看到更多烏克蘭人民吃苦、軍隊又戰敗，拜登恐會受到很大的衝擊。

郭正亮也指出，匈牙利、塞爾維亞的選舉，都是親俄派當選，再來看法國的大選，候選人勒龐聲勢大漲，她跟俄羅斯總統普丁有交情，還反歐盟、北約，甚至揚言當選之後要退出北約；而法國總統馬克宏的運氣真的很不好，因為法國經濟不錯，結果被俄烏之戰打亂了。