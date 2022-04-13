歌手李榮浩不但嗓音獨特，還深具作詞作曲的才華實力，也曾獲金曲新人獎，進而擄獲大批粉絲；他在與天后楊丞琳結婚後，更可說愛情事業兩得意。李榮浩喜歡在社群分享生活，日前卻突然消失1個月；近日終於回歸的他宣告自己多了一個新身分，消息發布讓粉絲們驚喜不已。

李榮浩平常會透過IG與粉絲互動，不論是作品宣傳或日常生活，都不吝於分享自己的近況；不料日前他卻突然銷聲匿跡「神隱」起來，不少粉絲好奇發生了什麼事。這兩天，李榮浩時隔1個月終於回歸，並發文寫下：「消失了一段時間，兩萬字，終於收工」，揭開自己神隱的原因。

只見他的解釋貼文中附上一張白底黑字圖，畫面中僅有短短4行字，而上方的2句話雖被馬賽克看不清楚，但下方可見的短短2行字，竟清楚寫著：「原創電影劇本」、「編劇：李榮浩」；原來他消失的這段時間內，不是沒來由的神隱，而是在「閉關」專心撰寫劇本，如今他已不只是一名歌手、人夫，更身兼全新斜槓職能：「編劇」。

睽違已久的發文一曝光，立刻吸引上萬名粉絲湧入：「終於出現，大家都想哥了！」、「你消失的這段時間好想你！你終於出現了，答應我多營業！」；而看見李榮浩有新作品，網友更留言大讚：「哥越來越厲害了，有什麼不會的」、「又不給人家賺了」、「期待！等電影上映，看到爆！」、「Wow解鎖新領域」、「寫歌詞已經滿足不了你了」、「哥啊！終於讓我等到了」，紛紛期待他親手編寫的電影開播的那天。