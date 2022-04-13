邁茲米克森接替強尼戴普演出黑巫師「葛林戴華德」。（華納兄弟提供）

哈利波特系列衍生電影《怪獸與鄧不利多的秘密》（簡稱《怪獸3》）將於明（14日）在台上映，裘德洛（Jude Law）飾演的「鄧不利多」和邁茲米克森（Mads Mikkelsen）飾演的「葛林戴華德」過去有著非常親近的關係，還曾結下血盟，2人間的愛恨情仇是該系列的看點之一，在片中每場對手戲更是充滿火花，該片8日搶先在大陸上映，不過為了要配合大陸的廣電審查制度，少了2句「因為我曾愛過你」、「葛林和我相愛的那個夏天」約6秒明確表達愛意的同志相關台詞。

對此，華納兄弟發聲明表示，「作為一家電影公司，我們致力於維持每部電影的完整性，包括敏銳地因應各種市場做出微小刪減」，就是希望能夠讓旗下作品在全世界發行，過去也有為當地市場做出細微修改的前例，接著提到《怪獸3》被要求剪掉6秒，他們是遵守當地的要求，也接受這樣的更動，但不忘強調「這部電影的精神依舊完整」希望世界各地的觀眾都能看到和享受這部作品，「讓大陸觀眾有機會體驗這部電影，對我們而言很重要，即使需要做出細微刪改。」

葛林戴華德與鄧不利多都是非常有才華的巫師，也都想讓世界走向他們認為會更好的方向。裘德洛解釋：「血盟是葛林戴華德和鄧不利多間羈絆的具體表現，也是他們年輕時熱情與信念造成的結果。雖然他們後來走上了不同的道路，但彼此還被這個僵局遷就著，這對鄧不利多來說也是非常沮喪。」葛林戴華德也非常清楚鄧不利多和他的盟友正密謀對付他，但他也只能專注於他的計畫，相信這樣做才能達成遠大目標，這次他深入體制，並利用自己的意志扭曲濫用，變得更危險。邁茲米克森說：「葛林戴華德想把世界變成更好，只不過他想要達到這個目標的方法，並不一定受到其他人的認同。他與鄧不利多似乎代表著兩個不同的世界。」

製片大衛海曼也表示：「片中葛林戴華德對鄧不利多還存有感情，雖然部分已經變成怨恨與痛苦，因為他認為是鄧不利多背棄了他們共同的理想，所以儘管葛林戴華德絕不會放棄成為魔法世界霸主的目標，他的內心卻仍不免哀傷。他為他失去的感到悲傷—那位曾經是他的愛人、他的同謀、那位能和他平起平坐的人。」而邁茲米克森先前也在搶先看試映會上，特別向台灣的粉絲打招呼，與眾演員邀請觀眾一起回到霍格華茲的魔法世界，展開一場奇幻的動作冒險旅程。