疫情延燒，卻傳出衛福部長陳時中可能辭職參選訊息。國民黨立委李貴敏表示，全國上下幾萬人隔離，陳時中卻在跑選舉行程的作為可議；民眾只覺得，疫情嚴峻，必須要讓對的人，做對的事情；如果陳時中的心思在選舉的話，其實就不應該繼續坐在現在的位置上，也無須勉強下去吧。

李貴敏說，疫情爆發至今，所有防疫成效都是民間在做、人民在承擔，陳時中與政府部會根本談不上防疫優先或提前部署。所以到底誰接陳時中位置，只要是懂公衛的專家，能夠務實，做好橫向溝通工作，能夠把今天民眾面對的問題都合理解決的人，都可以。

所謂防疫「新臺灣模式」，李貴敏質疑，中央政策內容還是講的不清不楚，民間都疑惑，包括雲林等地方政府對學校停課措施已有不同政策出來。又有如中央的防疫會議，雙北都缺席，沒有參與，規劃的時候跟民眾、產業、地方都沒溝通，難怪民眾會質疑是不是閉門造車？憑空想像？

李貴敏也提到，假設台灣要邁向與病毒共存模式，更頻繁的快篩和PCR檢測勢在必行。然而，快篩試劑還是這麼貴，政府卻拿市場機制當藉口，這說得過去嗎？如果臺灣市場小，所以價格高，比我們市場更小的新加坡，快篩費用也不過100到130元台幣，為何台灣價格會高出這麼多？說穿了，就是因為政府從來沒有把民眾防疫的需求當做一回事，不預做準備，不預先規劃，政府的不作為才造成如此重要防疫物資的需求竟這麼畸形地發展。

李貴敏批評，過去民間曾多次催促政府仿效其他國家做快篩，政府卻置之不理，導致相關物資供應規劃毫無章法。但這些防疫物資是民生所需，就像食衣住行一樣，政府當然需要提前介入，尤其後疫情時代民不聊生，民眾為配合政府有如此防疫需求，價格當然也應該降到最低，或起碼降到民眾可以負擔的程度吧。