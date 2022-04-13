李培禎用簡單的故事講述大道理。(艾迪昇傳播提供）

李培禎去年因疫情隔離，意外開展斜槓工作，主持播客節目《亮晶晶說故事時間》，以變化多端的聲音，講述天馬行空的故事，陪伴學齡兒童，其中「後悔莫及的老樹」、「賣香屁」還是她外婆流傳下來的故事，這2則最受歡迎，每次睡前講，都讓兒子喊「安可」。李培禎十分看重這次嘗試，找來專業音樂人No name（余荃斌）幫節目配樂，他首次幫播客節目配樂，「就是要聽眾聽著能舒服地睡著，就成功啦！」

李培禎去年突然確診、也突然住進隔離飯店，她說：「雖然想孩子，但不想天天視訊，怕打擾他們的心情、作息。」想起以前在家天天說睡前故事，動念用手機錄下故事，以聲音陪伴兒子。後來解除隔離，兒子有天說同學「催稿」要聽其它故事，她才知道自己的故事大受歡迎，並思考要錄製品質更好的內容，她說：「以前不顧忌有雜音，但若要上架就不一樣，所以找來同門No name合作，請他幫忙配樂。」她每次聽兒子轉述同學「亮晶晶姊姊今天有故事嗎」？就不好意思，害羞表示：「我都當媽了，還被叫姊姊。」

李培禎除了講述外婆、媽媽說過的故事，還特地寫信詢問出版社，徵詢同意講述繪本內容。此外，若故事情節簡單，她就會錄製中、英文2種版本，她介紹自己的節目風格，希望藉由說故事的過程，帶出一個簡單又發人深省的哲理，有時也挑戰刻板印象，像是每個童話故事的大野狼，總被描繪成殘忍的負面角色，她反問聽眾：「大野狼也很衰，要是大野狼媽媽有小孩，小孩餓肚子怎麼辦呢？」希望能藉著簡單問答，讓人有多元思考的能力。

No name首次擔任播客節目配樂，一開始嘗試電子元素，或是弄出一些罐頭笑聲，但後來發現這樣可能會嚇到聽故事的兒童，才慢慢調整成鋼琴、木琴、手風琴輕柔的音樂，他笑說：「我自己都覺得很好聽、很舒緩，非常適合睡前聆聽。」No name較少製作兒童、少年音樂，不過他透露永和國中的新校歌就是他製作，接到請託讓他緊張許久，他說：「畢竟校歌要傳唱很多年，怕沒弄好要糗6、70年。」