蘿拉分手已2年仍放不下前男友。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（14日）晚10點播出「多年前的手機號碼你還留著嗎？！小大感情調解大會」，女星大S與韓國偶像始祖具俊曄，靠著20年沒換的電話號碼再續前緣引爆話題，女星李妍瑾日前上中天綜合台《小明星大跟班》透露現在最想聯繫的是曾論及婚嫁的前男友。

李妍瑾表示2人交往時感情穩定，深獲男方家人喜愛與信任，「連他爸過世的時候，我幫爸爸擦屍水，奠儀都是我在收」。但後來男方的愛讓她感到窒息，「我去接代言賺錢是為了家用，他擔心我太裸露，但我瘦身廣告是有小可愛跟安全褲，我給他看照片，他直接拿手機砸我，一巴掌直接下來」。

男方的暴力舉動，嚇得她連忙搬離男方家，但男方仍不死心，不僅下跪哀求，還在身上刺上「李妍瑾」、「永遠不會打你」的字樣，最終李妍瑾透過申請保護令才結束這段感情，同場來賓也紛紛勸她不要再跟前男友聯繫，李妍瑾則笑回：「因為他還欠我錢啦！」

而蘿拉也曾因工作時間不固定，讓男友沒安全感而提分手，但分手2年仍放不下這段感情，蘿拉鼓起勇氣在節目錄影當下打電話向前男友道歉：「我知道你有女友了，我不應該打擾你，我們那時候都因為工作很想衝，但是你那時候沒有放棄我，我卻很自私的想要更多人認識我，怕人家知道我有男朋友而掉粉，就選擇離開你，我很抱歉。」

前男友則大方回應：「沒關係，工作重要。」一聽到熟悉的聲音，蘿拉語出驚人提問：「你還愛我嗎？」遭男方果斷回應：「沒有。」並直接掛電話，備受打擊的蘿拉當場淚崩：「如果他現在沒有女朋友，應該會說還愛我吧？」吳宗憲則認為蘿拉最後的提問非常不妥，但也不忘誇讚男方正直：「分手還說愛你，就是一種不負責任，前女友也問過我同樣的問題，我就跟她講，我愛的是那個當時深愛著我的妳。」