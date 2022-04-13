集結越南知名都市傳說的恐怖片《越驚》其中一段恐怖故事，便將越南街頭常見的甘蔗汁攤車軼聞搬上大銀幕。攤車上那幅「米婭小姐」的肖像畫，對當地人民並不陌生。一頭長髮飄逸的女性形象，關於這號人物的傳聞層出不窮。每個人都想知道這位女孩是誰。導演陳友進（Tran Huu Tan）對此表示：「我真的很喜歡米婭小姐的形象，小時候喝甘蔗汁的時候，經常會想知道她是誰，那張臉背後有什麼故事。米婭小姐在車上的繪畫，也有一些非常不尋常、神秘的形象，喚起我很多想像。米婭小姐是一個有很多軼聞和虛構故事的角色，可以激發觀眾們的好奇心。」

導演因此從米婭小姐的軼聞出發，延伸到越南演藝圈的女星競爭，講述一個夢想成為知名演員的新銳女星，因為受到當紅前輩提攜，住進了對方的別墅，卻因此目睹恐怖的事情發生。導演找來現年35歲的知名喜劇女星陳可如，飾演這位當紅前輩，展現她與過去喜劇角色不同的奢華與神秘氣質。尤其一幕她坐在鏡子前，擦了臉上的血，再神情神秘地念誦咒語，沒想到隨後卻剝下自己的臉皮，露出血肉模糊的場面，不僅震驚全場觀眾，更讓人直呼簡直《畫皮》、《整容液》再現！陳可如表示：「這是我在銀幕上的全新形象，要放下之前所有的角色，與銀幕上的嶄新自我融為一體，這也是我這輩子最辛苦的角色！」

陳可如之所以說辛苦，原因是她曾在2017年11月，因為排練噴火表演時，錯拿一瓶汽油而非煤油來練習噴火，因此不慎遭受二級燒傷。當時火勢猛烈燃燒在她的臉上，讓臉頰與下巴都被燒傷。這起事件後，她不得不停止演出很長一段時間。不過多年後她卻克服創傷，以《越驚》成為她首次的恐怖片轉型之作。她對此表示：「我不想拒絕任何在演藝之路上挑戰自己的好機會，喜劇或恐怖都是女演員想要展示和征服的類型，我總是想把自己更多的一面帶給觀眾。」

而她為了演好這個角色，也不得不長時間培養情感，才能理解這個角色。尤其她還要在片中剝下自己的臉皮，只見特效團隊運用3D圖像，重建出她的臉部，並對皮膚被刮掉的物理性，包括剝離組織、肉與脂肪的細節作出研究，並對皮膚進行照明、紋理化，才得以將剝臉皮效果整合到完成的場面當中。不過這也讓陳可如吃盡苦頭，由於特殊化妝太逼真，每次化妝的時候，臉上的污穢和黏液，都讓她看到食物，尤其是鹹食就感到害怕，只敢吃水果。即使在拍完這個場面後，她有很長時間都不敢在家裡照鏡子，更因此得到「疥瘡」而讓皮膚發癢1個月。電影下周五（22日）在台上映。