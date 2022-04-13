白宮通訊主任在推特澄清，衣服上的是玉米粉，並非鳥屎。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，美國總統拜登周二前往愛荷華州，進行長達25分鐘的演講，但在過程中，一道疑似「鳥屎」的白色不明物掉落在他西裝衣領上，這段影片網路瘋傳，許多共和黨政客在社群平台上大肆嘲笑；對此，白宮通訊主任菲爾德（Kate Bedingfield）澄清，那是玉米粉，並非鳥屎。

拜登在愛荷華州的一處穀倉中進行演說，他將美國物價飆漲，歸咎於俄羅斯總統普丁下令對烏克蘭展開的軍事行動，而非他個人的責任。但通膨早在去年就不斷攀高，因此不少批評聲浪直指通膨是拜登政策所致。

拜登談及燃料價格，他將這次油價暴漲稱為「普丁物價飆漲（Putin price hike）」；拜登向美國人喊話，「你的家庭預算，加油的能力，都不應該取決於一個遠在半個地球外進行『種族滅絕』的獨裁者」。

但在提到降低美國工薪家庭生活成本時，一道白色不明物體掉落在拜登深藍色的西裝上；報導指出，拜登並未發現有異物掉落在西裝上，繼續解釋自己計畫在未來幾個月，允許銷售更多乙醇混合汽油的計畫。

這段影片在社群平台瘋傳，引來不少共和黨政客對拜登冷嘲熱諷，共和黨員史奈德（Jake Schneider）轉推影片嘲諷「拜登政府的現狀」。

The state of the Biden administration: https://t.co/aMCIu52Gup — Jake Schneider (@jacobkschneider) April 12, 2022

另一共和黨政客皮高特（Tommy Piggot）推文稱，「連鳥都知道你面對通膨的鬼話」。

When even birds know your lies about inflation are full of it https://t.co/tlswphc6BR — Tommy Pigott (@TommyPigott) April 12, 2022

前美國駐德大使格雷內爾（Richard Grenell）藉拜登「普丁物價飆漲（Putin price hike）」，反酸「大便的漲價（Poopin Price Hike）」。

Poopin Price Hike https://t.co/xPLzIbH8Tk — Richard Grenell (@RichardGrenell) April 12, 2022

而針對此事，白宮通訊主任菲爾德趕忙在推特上回應澄清，拜登身上的是玉米粉，不是鳥屎。