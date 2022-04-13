據大陸海關總署今（13日）發布數據顯示，今年第1季進出口總值1.48兆美元，年增13％。其中，出口8209.2億美元，年增15.8％；進口6579.8億美元，年增9.6％；貿易順差1629.4億美元，創歷史同期最高水準。其中，美國是大陸最大順差來源國，首季對美順差高達918.7億美元，占整體順差的56％。

統計顯示，以美元計算，今年第1季，大陸對東協、歐盟、美國、日本分別進出口2123.57億美元、2058.72億美元、1859.15億美元、896.33億美元，分別年增10.7％、12.2％、12.2％和3.9％。東協繼續成為大陸第1大交易夥伴，占外貿總值的13.9％。

其中，首季大陸對美國出口1388.92億美元，進口470.23億美元，對美貿易順差高達918.7億美元，是最大順差來源國，，相較去年同期對美順差726.38億美元擴大26％。

根據大陸海關數據，首季大陸對台灣的進出口額為825.76億元，年增15.2％。其中，首季對台出口額203.34億美元、進口額622.42億美元，年增率分別為18.9％、14.1％。首季大陸對台灣貿易逆差為419.08億美元，較去年同期375.61美元增長11.6％。