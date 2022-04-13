大陸央視網報導，13日召開的大陸國務院常務會議指出，針對當前形勢變化，鼓勵撥備水準較高的大型銀行有序降低撥備率，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業，個體工商戶支持力度，向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成本。

央視網報導，國務院總理李克強13日主持召開國務院常務會議，部署促進消費的政策舉措，助力穩定經濟基本盤和保障改善民生；決定進一步加大出口退稅等政策支持力度，促進外貿平穩發展；確定加大金融支持實體經濟的措施，引導降低市場主體融資成本。

會議指出，消費對經濟有持久拉動力，事關保障改善民生。要貫徹中共中央、大陸國務院部署，協同發力、遠近兼顧，穩定當前消費，釋放消費潛力。

一要應對疫情影響，促進消費恢復發展。抓緊把已出台的特困行業紓困政策落實到位，穩住更多消費服務市場主體。做好基本消費品保供穩價，保障物流暢通。

二要加快線上線下消費融合，培育壯大智慧產品和服務等「智慧＋」消費。

三要擴大重點領域消費。促進醫療健康、養老、托育等消費，支持社會力量補服務供給短板。鼓勵汽車、家電等大宗消費，各地不得新增汽車限購措施，已實施限購的逐步增加增量指標。支持新能源汽車消費。

四要引導商貿流通企業、電商平台等向農村延伸，推動品牌品質消費進農村。

五要加強保障。深化改革，破除制約消費的障礙。推進消費平台健康持續發展。引導金融機構豐富大宗消費金融產品。加快重點項目建設，以投資帶消費。依法懲治假冒偽劣等行為。

會議指出，為促進外貿平穩發展，要更好發揮出口退稅這一普惠公平、符合國際規則政策效用，並優化外貿營商環境。

一是對加工貿易企業在實行出口產品徵退稅率一致政策後應退未退的稅額，允許轉入進項稅額抵扣增值稅。將出口信保賠款視為收匯，予以辦理退稅。

二是加快退稅進度，實行全程網上辦，將退稅辦理時間由平均7個工作日壓縮至6個工作日內。

三是提高出口貨物退運通關效率，制定便利跨境電商退換貨政策，對守信企業通關、退稅等予以更多便利，嚴懲騙取退稅等行為。

會議決定，針對當前形勢變化，鼓勵撥備水準較高的大型銀行有序降低撥備率，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶支持力度，向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成本。