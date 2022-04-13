香港特首選舉提名期明（14日）日截止，辭任政務司長參選特首的李家超，今早挾786張提名票正式報名，高於當選門檻751票。李家超的提名票不少來自政界領袖，包括全國政協副主席梁振英、全國人大常委譚耀宗、政協常委唐英年等。不過，全國政協副主席、前特首董建華就未提名李家超。董建華辦公室透過公關表示，董建華正在休假，不作回應。

根據選舉事務處資料，李家超在選舉委員會五大界別均獲得大量提名，其中第一界別的工商金融界占最多，有188票，包括多個財團代表。在四大地產商中，長江集團主席李澤鉅、新地主席郭炳聯和執董郭基煇、恒基兆業主席李家誠都有提名李家超，新世界行政總裁鄭志剛無交提名票，但執董鄭志雯有提名。另外，電訊盈科主席李澤楷、地產建設商會主席梁志堅、合和實業主席胡應湘、信和置業主席黃志祥、蘭桂坊集團主席盛智文等都有交上提名票。

李家超職業一欄上填寫「前政務司司長」。選舉事務處表示選舉主任楊家雄法官收到李家超的提名表格，候選人資格審查委員會將在提名期結束後7天內，在憲報刊登公告，宣布所有獲有效提名的候選人。

特首候選人至少須獲188名選舉委員會委員提名，其中須包括5個界別中，每個界別不少於15名選舉委員。接著必須最少獲得選舉委員會751票才能當選。

另外，有多達87名立法會議員循不同界別提名李家超，除了新思維狄志遠、實政圓桌田北辰及立法會主席梁君彥3人。田北辰表示，個人願意投票支持李家超，不過至今沒看到李家超的政綱，如果就這樣提名「會違反我做人的原則，過不了自己那一關。」狄志遠也稱，李家超尚未發表政綱，因此未能掌握其施政綱領及藍圖，現階段未能提名表態。

李家超感謝選委和團隊的支持，會繼續與選委交流，並會盡快撰寫政綱。被問到已經取得過半數提名票是否肯定會當選，李家超指，取得提名票只是第一步，仍要待選委在投票日作出決定，選舉才會完結。