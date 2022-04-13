一名女大學生小文（化名）懷疑男友阿強（化名）沒將手機裡2人的親密影像刪除，趁對方熟睡時瀏覽其手機裡的相簿，還察看他與其他女性的聊天紀錄，更拍下照片，傳送給男友母親看。男友大怒提告，更說兩人根本沒交往，只是砲友。台中地院審理，依無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判小文拘役25日，得易科罰金2.5萬元。可上訴。

根據判決書，小文與阿強分手前，懷疑對方沒將手機內兩人親密影像刪除，因此於去年2月兩人投宿台中某旅館時，趁阿強還在睡，偷偷解鎖阿強手機，瀏覽相簿，並順便看了他在社群軟體裡與7名女子的對話紀錄，小文還將對話拍攝下來，之後傳送給阿強母親，阿強氣到提告。

阿強在偵訊時表示他跟小文從未在一起過，只是會相約一起進行性行為，所以沒有「分手」這回事。不過台中地院法官認為，兩人仍屬家暴法規定的親密關係伴侶；且阿強另涉嫌對小文犯恐嚇危害安全、非法利用個人資料、違反保護令等罪嫌，遭起訴判刑，以2人於分手後之互動與相處情況，實難以期待2人能完全盡釋前嫌而達成和解；因此依無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判小文拘役25日，得易科罰金2.5萬。可上訴。