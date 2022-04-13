2022年底縣市長選舉，國民黨高雄市長人選懸而未決，在無黨籍立委高金素梅、前高雄市副市長李四川接連表態無意代表國民黨披掛上陣後，近日有媒體指出，部分深藍社團、市黨幹部已私下喊出徵召孫文學校總校長張亞中參選，讓在地議員嚇出一身冷汗。對此，政治評論員「宅神」朱學恒表示，他「唯一推薦」前立法院長王金平參選。

據《鏡周刊》12日報導，一位李四川的友人透露，李並非不想挽救藍營在高雄的頹勢，而是他對投入市長選戰有所顧忌，「國民黨在地不團結是事實，在前議長許崑源離世後，議會黨團早就四分五裂，沒有人能整合」。近期除有地方勢力喊出「支持趙少康參選高雄市長」，甚至有部分深藍社團、市黨幹部私下喊出徵召張亞中參選市長，消息一出，讓在地議員嚇出一身冷汗。

前高雄市副市長 李四川。(圖/摘自 李四川 臉書)

朱學恒今(13日)上《中天新聞》政論節目「大新聞大爆卦」，被問及這次高雄市長選戰，為何國民黨內天王都沒人想戰，人選難產是有什麼原因嗎？他表示，國民黨現在的問題是當環境改變了，各縣市首長跟黨中央又不是一條心的時候，國民黨該怎麼爭取更多人支持；張亞中和前主席洪秀柱的確代表了一部分深藍支持者，但同樣的，這些人排他力也很強，若由這群人來選，並不會讓支持者的族群擴大，反而會讓競爭對手笑破肚皮，因為張亞中真的太不適合在高雄選了。

朱學恒強調，高雄是一個歷經停水、缺電、地震、失火，市民支持度依舊居高不下的地方環境，如果張亞中仍然用深藍那一套論述去高雄選，選戰將會打得非常、非常困難，且這樣還會有一個問題，就是會有另一波跳船潮，與其如此，不如不要推人，這也是一種策略，還可以省很多錢，讓「母雞」不被殺。

立法院前院長王金平。（圖／本報系資料照）

至於檯面上除李四川外，是否還有適合人選？朱學恒說，他唯一推薦的人選就是王金平，因為王的政治色彩不明顯，選高雄既可以攪亂一池春水，還可以讓這場選戰打得不會太難看。

朱學恒進一步表示，如果國民黨主席朱立倫手上沒有好牌的話，大可三顧茅廬，去請王金平「出山」，就算用跪的、求的，也要把王請出來，只有這樣才能讓高雄這局至少可以看。如果王金平不出來，其他人也就不要隨便提了，國民黨要審慎考慮人選，因為母雞如果不行，小雞就得自求多福了。