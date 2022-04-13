意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）推出之新款輻射硬化數位類比轉換器（Digital-to-Analog Converter，DAC）的最低運作電壓為2.5V，適用於舊版3.3V數位類比轉換器所不支援的現代低功耗系統設計。

新產品內建12位元1Msps循續漸近式（Successive-Approximation Register，SAR）數位類比轉換器，在最高轉換速率和電源電壓時功耗僅為0.6mW，這種低功耗設計有助於降低下一代衛星的尺寸、重量和功耗（Size, Weight, and Power，SWaP）。

典型應用包括遙測、內務管理和精密感測器增益調整。功能包括SPI主從式同步串列輸出、內部電壓基準和上電自動複位至零伏輸出，這些功能可以確保使用最少的外部組件達到高精密度，降低電路複雜性以及電路板面積。

RHRDAC121已通過QML-V標準認證，採用金引線或浸焊引線密封陶瓷封裝，同時還提供裸晶片產品。新產品在歐洲設計製造，其採用意法半導體在航太業從業45年所打造之具市場口碑的130nm全CMOS製程。新數位類比轉換器的研發資金由法國國家太空研究中心CNES提供。