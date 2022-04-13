現代人對於生活的品質需求越來越高，也更會善待自己，特別疫情期間長時間居家的影響下，不少消費者都開始入手按摩椅方便在家中抒壓，OSIM今（13日）就推出了主打如家庭醫師般呵護「身心健康」絕佳保健的「減壓養身椅」，主張保健養身不再只是紓緩身體上的酸痛，更要藉由數據化的「壓力指數」監測，為身心壓力找到解決之道。

全新「OSIM減壓養身椅」擁有業界唯一壓力監測科技，藉由醫學大數據分析演算出「壓力指數」，再提供客製化的「減壓按摩」和「放鬆音樂」，對症下藥的深入減壓按摩。（OSIM提供）

全新的「OSIM減壓養身椅」擁有業界唯一壓力監測科技，透過座椅兩側扶手上的生物傳感器，組合年齡、性別、身高、體重、心率、呼吸頻率與心率變異性等 7 項變項數值，藉由醫學大數據分析演算出「壓力指數」，再提供客製化的「減壓按摩」和「放鬆音樂」，以獨家4手Plus按摩與專利V手Plus按摩、溫熱科技以及腿部反射按摩功能，對症下藥的深入減壓按摩，更推出全新「深呼吸訓練程式」以活化並平衡緊張的感官神經，提升睡眠品質並降低身體發炎機率。現全新的「OSIM減壓養身椅」享早鳥價14萬9800元，另至全台OSIM櫃位免費AI壓力檢測，即可抽OSIM護眼樂。