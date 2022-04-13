「胸狠」網紅林皮去(2021)年和科技網站Mobile01合作，憑一支慢動作評測影片引爆熱議，影片創下32萬點擊率，也讓她被封為「慢動作女神」，2月也順勢推出寫真桌曆。林皮不吝在IG分享火辣美照，今(13日)選出她今年想穿去海邊的比基尼，交叉包覆UU的黑色女神風泳衣，中間挖空「根本包不住」的視覺衝擊，讓網友暴動噴鼻血喊犯規。

林皮先前因一支慢動作評測影片爆紅，讓她的IG粉絲在4個月內從6千人暴增為7.4萬人，且還在不斷攀升中。她今在IG分享美照並寫道：「今年就決定是你啦，每年夏天都選一套新比基尼去海邊」；畫面中她穿著交叉包覆UU的黑色女神風泳衣，胸衣下方的繫帶也呈現X型交叉，形成「中間挖空」的視覺效果，也讓她的白皙絕美半球從中溢出，「根本包不住」的畫面衝擊力超級犯規。

網友看了暴動噴鼻血喊：「噴了啦」、「好看」、「犯規辣」、「哪天去(海邊)通知一下」、「這套的樣式好好看」、「這泳衣不會跑掉嗎」、「我不行了」、「性感美」、「愛了」、「超辣 可以」、「腰好細」、「謝謝招待」、「好，給過」、「焦點王」、「皮卡丘就是你了」，對她的好身材及選泳裝眼光讚不絕口。

林皮平時除了曬美照外，也常分享生活，平時為了保持身材，她晚餐不碰澱粉，有時晚餐就是1盒毛豆搭配每天喝足2000cc水，也盡量不碰炸物，連薯條是什麼味道都快忘記。2月她應粉絲要求推出個人首本跨年度桌曆《頑皮曆 2022-2023》，挑戰許多從未拍攝過的場景，並換上比基尼、內衣、家居服甚至白襯衫等10套經典造型，全本桌曆採24面全彩寫真，從今年4月到明年3月陪伴粉絲，每月都有好心情。