睽違兩年的台北國際電腦實體展（COMPUTEX 2022）將於 5 月 24 日至 27 日登場，今年聚焦智慧驅動、綠能永續六大主題。除了實體展覽外，也加映推出 COMPUTEX DigitalGo雲端展會，即日起還開放預登，讓全球業者可上網先參觀。

COMPUTEX 為全球前三大資通訊展覽，今年主題為智慧驅動、無限體驗、數位韌性、開創運算、創新與新創、與綠能永續六大主題。目前已邀集宏碁、超微、宇瞻、安謀、華碩、宏正、台達、微軟、恩智浦等知名軟硬體大廠展出。

過去頗受好評，邀請全球科技巨擘暢談熱門科技產業議題的COMPUTEX CEO Keynote平台，今年也會擴大舉辦，預計辦理 5 場。

另外科技業高峰會COMPUTEX Forum，以「科技賦能 創新常態」為題，第一場聚焦科技創新，以「科技賦能 建構產業生態鏈」為核心，剖析高效運算、5G、IoT 等技術如何帶動 AI 的變革與機會。第二場則以科技應用為重點，探討虛擬世界、智慧生活、遠距工作商機，以及如何運用數位科技落實 ESG 管理。