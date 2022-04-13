從大學念世新就搬到新店，2018年加入侯友宜競選團隊，接續在新北市府服務，蔡畹鎣由於外型亮麗被稱為「新北學姊」，從負責新媒體業務到主持疫情記者會。現在蔡畹鎣有另一個身份，新北市第九選區新店、烏來、坪林、石碇、深坑市議員參選人。

新北市長侯友宜曾對蔡畹鎣說，因為妳年輕，沒有不嘗試的理由，年輕人出來選、沒有包袱，選上了、沒有選上都是很棒的經驗。而蔡畹鎣願意披上藍色戰袍為地方而戰，加入古板、守舊、缺乏年輕人支持的國民黨，也是因為受到侯友宜影響「好好做事就對了」，要讓大家看見國民黨正在改變。

新北市第九選區新店、烏來、坪林、石碇、深坑市議員應選5席，現任5席有4席尋求連任，而病逝議員唐慧琳所留空缺藍營新人競爭激烈，包括侯家軍蔡畹鎣、前主席洪秀柱幕僚李珮媜、國民黨智庫前副執行長黃心華、前國發院院長室機要游皓麟等，初選將在5月2日至4日進行電話民調。