台股一陣猛烈回檔，一度失守「萬七」大關，所幸13日展開絕地反攻，法人指出，先前受創較重的部分電子股接下來有機會反攻，摩根士丹利證券持續看好欣興（3037）受惠ABF產業向上力道，賦予370元高檔股價預期，給予「優於大盤」投資評等。

加權指數13日終場大漲1.83％、站回17,300點之上，多數個股開始反攻，也讓市場目光轉向跌深反彈。欣興最新公告，為配合當地政府防疫措施，大陸昆山廠停工將延長到19日，法人指出，市場開始正視當地營運暫停對欣興影響有限，支撐股價13日有守。

摩根士丹利證券直指，欣興在大陸昆山的子公司主要生產PCB、HDI、FPCB等，這些產品目前都處在傳統淡季，欣興可以透過大陸黃石廠或台灣的生產基地來彌補PCB與HDI的產能短缺，因此，就算停工到19日，影響也極為有限。至於FPCB雖沒有其他生產基地可支援，然該業務不僅占營收比重低，從營業利益角度看更只是一接近損平的事業，對獲利的影響將會更微小。