資深俄羅斯籍記者12日表示，該國總統普丁（Vladimir Putin）成功發動並持續進行對烏克蘭的全面入侵，顯示他已在國內獲得「心理勝利」，藉由俄羅斯民主化過程中的經濟與社會痛苦，以及自己上台後的政績和宣傳，成功將他的政治地位與俄羅斯民眾的自尊綁定在一起。

擁有超過30年資歷的俄羅斯籍記者庫奇（Stanislav Kucher）告訴美國「有線電視新聞網」（CNN），他在蘇聯即將解體、因記者身分而廣泛接觸西方文化時，曾認為在經歷極權主義年代後，於自由風氣下長大的新一代俄羅斯人「永遠不會允許極權主義再興」。

但不到10年後，出身KGB的普丁便成為俄羅斯總統；20年後有半數高中朋友懷念蘇聯時代；而31年後，大量於蘇聯解體後出生的「新一代俄羅斯人」參與了對烏克蘭的全面入侵，且據稱該國有83%民眾支持普丁的決定。

庫奇指出，這並非完全是俄羅斯多年來「大內宣」的功勞，而是前蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）和前總統葉爾欽（Boris Yeltsin）失敗的經濟改革，讓大多數俄羅斯人承受經濟與社會上的痛苦。

但葉爾欽親自提拔的正統繼承人普丁，卻搭上2000年代初期全球油價上漲的便車，並在政績掩護下收緊俄羅斯民主、加強反西方宣傳，成功將自己的政治地位與俄羅斯民眾的自尊綁定在一起，試圖重建「偉大的俄羅斯」。

甚至在克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）承認，俄軍於烏克蘭出現「慘重傷亡」時，都有人痛罵他是「叛徒」。因為對多數聽話的俄羅斯人來說，批評普丁形同侵犯他們的尊嚴；而2022年對烏克蘭的全面入侵，只是普丁「信守承諾並走在正確道路上」的證明。